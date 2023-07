Hosszú távú biztonsági garanciákat ad a G7 Ukrajnának

Hosszú távú biztonsági garanciákat adnak a világ iparilag legfejlettebb országai (G7) Ukrajnának - közölték a G7-csoportot alkotó országok képviselői szerdán Vilniusban, a NATO-csúcstalálkozó helyszínén.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A csoport tagjai (az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország, Franciaország, Olaszország, Japán, Kanada és az Európai Unió) a csúcsértekezlet végén közös nyilatkozatot adtak ki, amely szerint kiállnak az orosz agresszióval szemben védekező Ukrajna mellett, amíg szükséges. Bejelentették, hogy nemzetközi kerettervet dolgoznak ki Kijev számára, amely lehetővé teszi, hogy két- és többoldalú megállapodások alapján hosszú távra biztosítsák az országnak a védelmi támogatást.

Olaf Scholz német kancellár már a találkozó első napján jelezte, hogy a csoport hosszú távú garanciák előkészítésén dolgozik. Az aláírást követően pedig úgy fogalmazott, hogy a G7 és Ukrajna stratégiai partnerséget kötött a biztonság terén.

Joe Biden amerikai elnök hangoztatta, hogy a nyilatkozat biztosítja a csoport támogatását Kijevnek hosszú távon, földön, vízen és levegőben egyaránt. A nyilatkozat szerint technikai és anyagi segítségről egyaránt szó van.

Amanda Sloat, Joe Biden tanácsadója korábban elmondta: a nyilatkozatból kiindulva kétoldalú egyeztetéseket folytatnak majd Ukrajnával az együttműködés részleteinek kidolgozásáról. Olyan területekről van szó, mint a fejlett katonai felszerelések, a kiképzés, a hírszerzési együttműködés, az internetes támadások elleni védekezés.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök Vilniusban jelezte, hogy a nyilatkozathoz csatlakozott Spanyolország is.

Megerősítette a terveket a brit kormány is, amely közleményében úgy fogalmazott, hogy a csoport nemzetközi kerettervet dolgoz ki Kijev számára a hosszú távú garanciák érdekében. Rishi Sunak miniszterelnök a közlemény szerint úgy nyilatkozott, hogy a G7 hivatalos kötelezettségvállalással is ki akar állni Ukrajna támogatása mellett. Hozzátette, hogy a szövetségesek "erőteljes üzenetet" küldenek Vlagyimir Putyin orosz elnöknek azzal, hogy segítik Ukrajna előrehaladását "a NATO-tagság felé vezető úton", és ezt a támogatást formális két- és többoldalú egyezményekkel egészítik ki. A megállapodás szerinte az európai béke szempontjából is egyértelmű előrelépés.