Hótaposók - Divat és funkcionalitás a téli fagyokban

Kényelmesen és elegánsan a hideg hónapokban is.

Akármekkora rajongói is vagyunk a leghidegebb évszaknak, kétségtelen, hogy sokszor a funkcionalitás a stílus rovására megy. Valljuk be, nem könnyű olyan hótaposót találni, ami teljesíti is a feladatát, és eközben nem úgy fest, mint egy jól felszerelt traktor. Ha szeretnénk, hogy ne csak a higany szála essen le, hanem a velünk találkozók álla is az elismeréstől, akkor érdemes az alábbiakban foglaltak szerint felkészülni a téli napokra.

Pontosan mik is az igényeink?

Először is tisztázzuk magunkban: egy sportolásra, túrázásra alkalmas példányra van-e szükségünk, vagy valamire, ami megvédi a lábunkat a kültéri munka során a fagyástól, esetleg egy mindennapi viseletre alkalmas, de praktikus darabra? Kifejezetten nagy csalódás, amikor az ember csizmája, aminek a fő feladata az lenne, hogy ne ázzon be, nem vízálló. Gondoljuk át az igényeinket! Vízálló legyen, lélegezzen, állja a méteres havat? Ezek a szempontok segítenek eljutni a tökéletes cipőhöz. Ha pedig megvana megfelelő cipő, a következő lépés – lehetőleg a kiválasztott darabban –, hogy megtaláljuk a megfelelő kabátot. Például itt: https://answear.hu/k/ferfi/ruhazat/kabatok.

Vissza a klasszikusokhoz

Ez a téli szezon kifejezetten kedvez a favágás szerelmeseinek, de azoknak is, akik szeretnek úgy festeni, mint az erdőjáró rönkvágók. Ha melegebb térbe betérve a kockás kabátunkat a fogason kell pihentetnünk, akkor sincs oda az átgondolt megjelenés, hiszen a kockás ingek a szezon legnagyobb aduászai. Vessünk egy pillantást a klasszikusokra is: https://answear.hu/k/ferfi/ruhazat/ingek, de idén érdemes az indigó, a kobalt vagy akár a barack árnyalataiban is gondolkodni, és nem hibázunk a józanságot tükröző semlegesekkel sem. A nagy kontrasztok vagy az összemosódó árnyalatok mellett ne feledkezzünk meg a kiegészítőkről sem. Nem csak a megfelelő időzítés, a méret is számít ezen a télen az órák világában, válasszunk szembeötlő, tekintélyes darabokat: https://answear.hu/k/ferfi/kiegeszitok/orak!

(PR-cikk)