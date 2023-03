Hóvihar miatt az autójában rekedt egy idős férfi, egy hétig kekszen élt

Csaknem egy teljes hétre autójában rekedt egy idős férfi a hóvihar sújtotta Kaliforniában, ez idő alatt kekszeken, édességeken és péksüteményeken élt.

Illusztrációs felvétel (Pixabay)

A 81 éves férfi, aki korábban az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) munkatársa volt, a CNN televíziónak nyilatkozva elmesélte, hogy február végén indult útnak autóval Kalifornia keleti részéből Nevada felé. Úgy számította, hogy még éppen el tudja kerülni a közelgő hóvihart, ezért egy vékony széldzsekinél nem is vitt magával melegebb öltözéket. A Death Valley (Halál-völgy) nemzeti parktól északnyugatra azonban autójával a hóban rekedt. Az ítéletidőben egy törölközővel és egy vékony paplannal igyekezett magát melegen tartani, csak időnként indította be az autóját, hogy bekapcsolhassa a fűtést. A hőmérséklet a hóviharok idején mínusz tíz fokig is csökkent abban a térségben.

Február utolsó és március első napjaiban jelentős mennyiségű hó hullott Kaliforniában, San Franciscóban rekordhideget mértek, fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. A havazás miatt az államban több helyen utakat kellett lezárni és áramkimaradások is voltak.

MTI