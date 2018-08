Hozd el a gyerekedet is az őstermelői piacra!

Van egy varázslatos szeglete a Csallóköznek - a Csilizköz. A tájat átszelő Csiliz folyó partján pedig minden hónapban egy szombaton varázslatos világ nyílik meg nemcsak a felnőttek számára. A Csilizközi Őstermelői Piac a gyerekeknek is számos érdekességet tartogat.

Kakas, csirke, nyúl, kecske, egy igazi kosárfonó, seprűkészítő, keramikus, babakészítő és persze a zöldségárusok - minden gyermek számára élmény ezekkel az emberekkel találkozni. Amikor mi voltunk gyerekek, még nem a számítógép, a televízió, az okostelefon, esetleg az ikszboksz jelentette a kikapcsolódást. A természetben kerestünk szórakozási lehetőséget.

Itt azt is megtalálhatja mindenki, hiszen a csiliznyáradi Platán panzió előtti füves területen nemcsak vásárlásra van lehetőség, az legyen a felnőttek dolga.

Itt a gyerekeknek is akad kaland bőven, hiszen amellett, hogy megismerik azokat az érdekes embereket, akik a portékájukat árusítják, megismerkedhetnek olyan dolgokkal is, amit még talán nem is láttak.

Hiszen Vida Ádám szívesen mutatja meg az általa tenyésztett baromfikat, simogathatnak a kicsik akár kecskét és nyulat, de Kalmi bácsi is előszeretettel mondja el, hogyan készül az igazi fonott kosár.

Minden hónapban van egy szombat, amikor kiderül, mi is az a kereslet és a kínálat, mit jelent pénzt keresni. Hiszen akadt már olyan is, hogy az otthon kiválogatott és már „kinőtt” könyveket és lemezeket maguk a gyerekek kínálták a vásárlók számára.

Ez pedig talán a legjobb módja annak, hogy megtanulják, miként működik a kereskedelem, hogyan lehet pénzt keresni. És persze még szórakoznak is közben.

A Csilizközi Őstermelői Piacon biztosan kiderül, hogy a tojás nem a boltból származik, hogy a seprűt és a babákat is van, aki elkészítse.

S ha futkározni támad kedvük a legkisebbeknek, azt is megtehetik, hiszen a hatalmas füves területen akad hely bőven, árusnak, vásárlónak és gyereknek egyaránt. Mert elviheti a szülő a gyermekét valamelyik közeli boltba is bevásárolni, de miért tenné, ha van egy ilyen lehetősége.

Hozza el a csilizközi piacra, ahol élvezetes és tanulságos a vásárlás.

(PR-cikk)