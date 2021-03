Hozzá kell szokni ahhoz, hogy itt ez a vírus, az iskolák jelentkezhetnek a gargalizálásra

Kipróbáltuk és előkészítettük a gargarizálós tesztelést – közölte Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter. Ha fertőzöttet találnak valamelyik iskolában, tesztelni lehet a többi gyereket.

Az oktatási minisztérium bevezette a szakértők által jóváhagyott gargarizálós PCR-tesztelést, illetve a szűrés más formáit, hogy korán felismerjék a fertőzést és időben bevezethessék a járványellenes intézkedéseket" - mondta Jozef Šuvada orvos, a szakértői tanács tagja, a WHO szakértője. Hozzátette, ez azért is fontos, hogy nyugodtan járhassanak iskolába azoknak a szülőknek a gyerekei, akik nem tudnak otthonról dolgozni. Az oktatási miniszter szerint a gargalizálós tesztekkel ellenőrzés alatt lehet tartani a helyzetet az alsó tagozaton is.

Az iskolaigazgatók a https://covid2021.iedu.sk/ oldalon, az úgynevezett EDUID-jük megadása után megtalálják a jelentkezési lapot. A miniszter hozzátette, hozzá kell szokni ahhoz, hogy ez a vírus itt van. „Az új típusú koronavírus itt van köztünk, és sajnos itt is megmarad. Ezért az iskolákat a helyzet alakulásától függően nyitjuk ki és zárjuk be. Rajtunk múlik, hogy mindent megteszünk-e azért hogy az iskolák a lehető legbiztonságosabbak legyenek" – mondta Gröhling.

