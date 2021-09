A Hugo Kauder Trio koncertjei Dunaszerdahelyen, Párkányban és Komáromban

A Hugo Kauder Triot három kiválóan képzett zenész alkotja. Az oboán, brácsán és zongorán mesteri szinten muzsikáló hármas nevét már a nemzetközi zenei színtereken is jegyzik, beleértve a tengerentúlt is. Nagyszerű hír, hogy napokon belül Dunaszerdahely, Párkány és Komárom közönsége is láthatja és hallhatja Ivan Danko, Lakatos Róbert és Ladislav Fančovič játékát.