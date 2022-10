Hullazsákba helyezett Putyin-portrét függesztett ki a cseh belügyminiszter!

A cseh belügyminisztérium épületére hatalmas molinót erősítettek fel, amelyen a cseh és az ukrán zászló között Vlagyimir Putyin orosz elnök hullazsákba helyezett portréja látható.

Fotó: AP/TASR

A belügyminisztérium szóvivője a ČTK cseh hírügynökségnek elmondta, a plakátot Vít Rakušan belügyminiszter kezdeményezésére tették ki

azzal a céllal, hogy rámutassanak, hogyan kapcsolható össze a független Csehszlovákia megalakulása egy szuverén állam védelme melletti elkötelezettséggel.

A molinót péntek este helyezték ki a független Csehszlovákia megalakulásának évfordulója alkalmából, és a tervek szerint legalább egy hétig kint hagyják.

"Azt szeretném, ha ezekben a nehéz időkben továbbra is meg tudnánk mutatni bátorságunkat és eltökéltségünket épp úgy, ahogy azt Csehszlovákia alapítói tették 1918-ban"

- mondta Rakušan. Hozzátette: "magától értetődőnek vettük azt a függetlenséget és szabadságot, amelyet akkor nyertünk el, de annak a korszaknak vége. Most szemtől szembe állunk az agresszorral, és megmutatjuk, hogy büszkén fogunk harcolni a függetlenségért és a szabadságért a cseh lobogó alatt".

Rakušan a közösségi médiában megjelent bejegyzésében azt is kifejtette: Csehország "tudja, hogy ki a barátja, aki most épp az ő szabadságáért is a vérét adja, és azt is tudja, ki az ellensége".

Az orosz sajtó élesen bírálta a képet, amelyen Putyin egy hullazsákban látható.

"Csehországban már minden határon túlment a gyűlöletkeltés Oroszország ellen" - írta az Eurasia Daily moszkvai hírügynökség a prágai esetre reagálva.

Csehország Ukrajna egyik leghatározottabb támogatója az Oroszország által indított háború kezdete óta. Eddig már 4,2 milliárd cseh korona (kb. 170 mllió euró) értékben nyújtott katonai támogatást, és az Ukrajnába eljuttatott katonai felszerelések értéke eléri a 47 milliárd cseh koronát (kb. 2 milliárd euró) - közölte Jana Černochová védelmi miniszter.

Petr Fiala miniszterelnök és több kormánytag hétfőn Kijevbe utazik, hogy a cseh és az ukrán kormány együttes ülést tartson.

Pénteken több tízezren tüntettek Prágában a kormány politikája ellen. Sok demonstráló felszólalt a kormány Ukrajnát és az Oroszország elleni uniós szankciókat támogató politikája ellen is.

(MTI)