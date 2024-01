A hús- és konzervipar berendezései

A húsfeldolgozáshoz számtalan nagyipari berendezésre van szükség, melyek beszerzése alapos előkészítést igényel. Akár egy kisüzemről van szó, akár egy nagyobbról, csak magas minőségű gépeket szabad megvásárolni, ezek ugyanis termelő berendezések lesznek, így sokáig kell gond nélkül működniük. Egy elromlott gép leállíthat egy teljes gyártási folyamatot, alapanyagok mehetnek tönkre és bevételkiesést okozhat, ezért a berendezések szervizelése és karbantartása a cég anyagi érdeke is.

Honnan érdemes beszerezni ezeket a nagygépeket?

Ma már hazánkban is raktárról beszerezhetők ezek a különleges berendezések és alkatrészeik. A Langipexnél húsdarálóba való alkatrészeket, új és felújított nagyüzemi gépeket, valamint kiegészítő eszközöket is találhatunk, ezáltal pedig el lehet kerülni a külföldről történő rendelés rizikóit és nehézségeit. Az sem mellékes szempont, hogy ebben az esetben a teljes szervizháttér is biztosítva van, ezért ha bármilyen gond lép fel egy géppel kapcsolatban, vagy gyorsan szükség van egy eltört alkatrész pótlására, akkor azt a legrövidebb időn belül elérhetjük.

Milyen berendezések vannak a húsipar területén?

Attól függően, hogy az üzem milyen késztermékeket szeretne előállítani, különféle gépekre lesz szüksége. Ezek olyan komoly ipari berendezések, melyek alkalmasak arra, hogy folyamatosan működjenek, nagy mennyiség fér beléjük, gyorsan és hatékonyan dolgoznak. Az alkatrészek is kiváló minőségűek, ezáltal hosszú ideig használhatóak, tartósak és strapabíróak.

Bőröző- és hártyázógépek

A bőrözőgép célja a húsokról és a baromfikról a bőr eltávolítása. A gép gyorsan és hatékonyan leválasztja a húsról a bőrt, a hús így máris mehet a további feldolgozásra. A hártyázógép a húsról a hártyákat és az ínakat távolítja el.

Darálók, kutterek, aprítók, őrlők és darabolók

Az ipari darálók lehetővé teszik a hús nagy mennyiségben történő aprítását különböző méretekben, így a legmagasabb minőségű húskészítmények állíthatóak elő. Hústermékek aprítását, vágását, precíz őrlését végzik ipari mennyiségben, parizer, virsli, májas készítéséhez is tökéletesek.

Fűrészek és kábítók

Az állat elkábítására és a feldolgozás megkezdésére szolgáló eszközök.

Füstölő, hőkezelő, érlelőberendezések, pácológépek, tumblerek

Ezek a szekrények alkalmasak hőkezelésre, hidegfüstölésre, általuk ízletes hústermékek állíthatók elő. A pácológép egyenletesen juttatja be a pácot a hústermékbe, így garantálja a kívánt íz maximális elérését. A tumblerek marinálják, előkészítik a hústermékeket, belejuttatják az ízeket a húsba.

Keverőgépek, töltőgépek

Az erős, robosztus keverőgépek biztosítják a hústermékek egyenletes minőségét. Kolbász, virsli, szalámi alapanyagait egységesítik, formázzák.

Csomagoló berendezések

A tálcás és tömlős csomagológépek optimalizálják a termelési folyamatot, tartós és esztétikus csomagolást biztosítanak.

Az ipari nagygépek lehetővé teszik a gyártás tervezését és hatékonyságát, valamint azt, hogy kiváló minőségű termékek kerüljenek a vásárlókhoz.



