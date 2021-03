Húsvét környékén egymillió ember lesz beoltva Szlovákiában

Az egy beoltással is hatásos Johnson & Johnson vakcináinak első szállítmánya - 9600 darab oltóanyag - április 19-én érkeznik Szlovákiába.

Fotó: TASR/AP

Várhatóan április 26-án újabb 16 800 adag vakcina érkezik az országba. Erről Jana Ježíková, a egészségügyi minisztérium államtitkára nyilatkozta keddi sajtótájékoztatóján. Ježíková kifejtette, "folyamatosan növekszik az oltóanyag-kínálat, növekszik az oltási kapacitás, és hétről hétre egyre több embert oltanak be" .

Április végéig a Pfizer / BioNTech konzorcium 347 790 oltóanyagot juttat el Szlovákiába, a Moderna 70 800-at és az AstraZeneca pedig 320 ezer vakcinát, amiből 120 ezret már ezen a héten.

Húsvét környékén várhatóan már egymillió embert oltanak be. Eddig Szlovákiában a lakosság 12,5 százalékát oltották be az első dózissal, a lakosság 4,7 százalékát pedig már a másodikkal is. Ami a kormányválságot kirobbantó Szputnyik V-t illeti, a szlovák Állami Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal (ŠÚKL) szerdán hozza nyilvánosságra állásfoglalását az orosz vakcina biztonságosságával kapcsolatban.

TASR