Húsvétra már megérkezik végre a jó idő?

Az elmúlt napokban igazi szeszélyes áprilisi időben lehetett részünk: egymást váltogatta a napsütés, a hózápor és az eső, a hétvégére pedig a lehűlés is megérkezett. A meteorológusok szerint húsvéthétfőtől várható jelentősebb felmelegedés.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) szerint hétfőn, kedden és szerdán 6 és 8 Celsius-fok között alakul majd a nappali hőmérséklet, és noha derűs időre van kilátás, az erős széltől továbbra sem szabadulhatunk meg.

Csütörtöktől enyhe felmelegedés várható, a hőmérő higanyszála akár 10 fokig is emelkedhet, akárcsak pénteken. A szél ereje is csökkenni kezd majd, ezzel egyidejűleg viszont megnövekedik majd a felhőzet, péntektől vasárnapig pedig esőre is számítani lehet.

Az előrejelzés szerint húsvéthétfőre elvonulnak a felhők, a hőmérséklet pedig akár 17 fokig kúszhat fel, akárcsak kedden és szerdán.



Forrás: SHMÚ



(SHMÚ)