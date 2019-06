Húszéves a Csallóközi Színes Ceruzák - fotók!

A versenymunkák januári leadásáig több országból 2278 gyerekrajz érkezett be. A posta többek közt Lengyelországból, Szerbiából, Csehországból, Magyarországról, Bulgáriából, Oroszországból, Kazahsztánból, Lettországból, Észtországból, Franciaországból, Horvátországból, sőt, még Hongkongból és Bangladesből is hozott rajzokat.

„Amikor 1996-ban a kiállítást először megszerveztük, az első gondolat az volt, hogy megmutassuk Szlovákiát, népszerűsítsük az országot. Mert annak ellenére, hogy a rendezvény neve Csallóközi Színes Ceruzák, mégis egy országos akciót szerveztünk. Később átlépte a határokat és csatlakoztak más országok is. A célunk, hogy lehetőséget teremtsünk a tehetséges gyerekeknek, illetve a tehetséges pedagógusoknak, mert a munkákból látszik, hogy ezek nem egy alkalommal készülnek, hanem igenis akadnak olyan művek, amelyeken hozzú napokig, vagy hetekig dolgoznak. Látjuk a fejlődést, illetve a magas színvonalat, ezzel pedig a gyerekeket szolgáljuk, immár húsz éve”

– monda Jana Svetlovská, a Csallóközi Népművelési Központ igazgatónője, a rendezvény szervezője. Hozzáteszi, hogy a kiállított munkákon is látszik, mindegy, melyik országból érkeztek a művek, hiszen a fő motívumok a család, a szabadidő és az állatok. Azt előre kikötötték, nem szeretnék, ha a gyerekek a manapság népszerű képregények, illetve képregényfilmek szereplőit rajzolnák le.

Bohumír Bachratý az elejétől kezdve zsűrizi a beérkezett munkákat. Elmondta, a színvonal egyáltalán nem csökken, nem is emelkedik az elmúlt években, éppen olyan magasan van, mint annak lennie kell. A zsűrinek soha nincs egyszerű dolga, ha döntenie kell a helyezésekről, ám ez a verseny tényleg erőt próbáló. Az ítészek végül a beérkezett 2278 munkából 215-öt ítéltek kiállításra, közülük pedig 60 nyertest hirdettek.

„Természetesen mind a hatvan első lett”

– teszi hozzá mosolyogva a zsűrielnök. Várszegi Mónika, a zsűri győri tagja több mint tíz éve vesz már részt az eseményen. „A rendezvény tejes mértékben egyedülálló a megcélzott korosztály tekintetében is. Megkockáztatom, hogy még Európában sincs ilyen nagyszabású 3-7 éves korú gyerekeknek kiírt pályázat, így ez kuriózumnak számít. A rajzok témája igazából az ő mindennapi élményeikből fakad, a családjukkal töltött időt örökítik meg, a barátaikat az óvodában, a környezetüket, az állatokat, a növényeket. A döntés pedig tényleg nehéz volt, ezt mindig elmondják, de tényleg így is van. Mondhatni, vérzett a szívünk, amikor ki kellett választani a győztes alkotásokat” — magyarázza Várszegi Mónika.

Az elmúlt húsz esztendőben mintegy huszonegy országból 35 ezer gyermek jelentkezett be a versenybe, akiknek többsége az ünnepélyes megnyitóra is ellátogatott. Az év folyamán a díjazott gyerekrajzok az ország több pontján is láthatóak lesznek, de Győr városában három helyen is kiállítják őket. A Csallóközi Színes Ceruzák tárlata a Csallóközi Múzeum kiállítótermében augusztus 9-ig lesz látható.

