Huszonegy másnaposság elleni anyagot vizsgáltak a tudósok – melyik segít?

A közösségi oldalakon számos tanács kering arról, hogy az ember hogyan szabadulhat meg a másnaposságtól. Brit tudósok részletesebben is utánajártak, hogy mely praktikák használnak tényleg.

Fotó: Pixabay

Számos táplálékkiegészítő- és gyógyszergyártók esküsznek rá, hogy termékeik hatásosak a másnaposság tünetei ellen. A szakértők viszont felhívják rá a figyelmet, hogy a tanulmányokból, amelyekre hivatkoznak a gyártók, gyakran hiányoznak a minőségi tudományos adatok. A King's College London tudósai ezért úgy döntöttek, hogy betömik ezeket a lyukakat.

Huszonegy olyan tanulmányt vizsgáltak meg közelebbről, amelyben a tudósok összehasonlították a gyógytermékek hatását a placebóval. Bár néhány eredeti tanulmány statisztikailag lényeges javulást mutatott a másnaposság tüneteiben, a kutatók szerint minden bizonyíték alacsony minőségű volt. Egyes tanulmányokban módszertani korlátok, másokban pontatlan és megbízhatatlan mérések voltak.

„A legbiztosabb mód a másnaposság megelőzésére az alkoholfogyasztástól való tartózkodás és a mértékletesség” – állítja Emmert Roberts, a tanulmány fő szerzője.

A különféle gyógymódok és táplálékkiegészítőkről szóló tanulmányok vizsgálatának egyike sem mutatott meggyőző eredményt. A tudósok szerint több kutatás esetében metodológiai hibát vétettek, ezek eredményét pedig további kutatásnak kellene alátámasztania.

A legismertebb anyagok közül a kurkumában található kukurmint elemezték, amit a szupermarketekben kristályos formában is megtalálhatunk, a gyógyszertárakban pedig táplálékkiegészítőként forgalmazzák. A gyártók szerint antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal bír, egyesek szerint pedig csökkenti az alkohol negatív hatását a vérben.

A vörös ginzeng egyes források szerint gyors enyhítést hoz az alkohol okozta májbetegségeknél, emellett állítólag a cukorbetegség és a rák ellen is használják, de jó az immunrendszerre és a vérnyomásra is. Az anyag hatékonysága tehát elég széleskörű, más kérdés viszont, hogy ezt mennyire bizonyítják kutatói tanulmányok.

A tudósok azt a tanulmányt is górcső alá vették, miszerint a koreai körtelé is hatásos a másnaposság ellen. Az ital állítólag főként fejfájás ellen jó, ami általában a másnaposságot kíséri. Emellett egyes források szerint az alkohol gyors lebontását is elősegíti.

A tanulmányban az articsókakivonatra is kitértek. Ez nálunk nem túl ismert, de megtalálható tea, illetve gyümölcslében is. A táplálékkiegészítő állítólag pozitívan hat az emésztőrendszerre és a másnaposságra is.

A kutatók még számos anyagot vizsgáltak meg, egyik esetében sem jelentették ki biztosra, hogy hatásos a másnaposság ellen.



(SME)