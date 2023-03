Hűtés, fagyasztás, fűtés a METRANS-ban? Nem probléma!

A METRANS dunaszerdahelyi központjában 580 ember dolgozik a csallóközi régióból. Mindenki más-más életsorsot hordoz magában, és ez Simon Tibor esetében sincs másképp. Ügyes kezeivel segíti a METRANS ügyfeleinek hűtőkonténereit üzemben tartani.

Kedves Tibor, mikor kezdődött a pályafutása a METRANS-nál, mit takar az ön munkája?

Kilenc évvel ezelőtt csatlakoztam a METRANS-hoz. Kezdetben villanyszerelőként dolgoztam a híddaruk karbantartásán. Végül bővült az úgynevezett reefer konténerek (hűtős konténerek) javítói feladatkörrel, ami körülbelül két év múlva a fő munkaköröm lett. Már rendelkeztem némi ismerettel a hűtéstechnológia terén, itt lehetőséget kaptam arra, hogy továbbképzéseken vegyek részt, és megszerezzem a hűtőkonténerekkel való munkavégzéshez szükséges bizonyítványt. Külföldön - Hamburgban és Rotterdamban - is elvégeztem a képzést, hogy itthon Carrier és Daikin egységek garanciális javítását is végezhessük.

Hogyan alakult a karrierje a METRANS előtt?

Elektrotechnikai szakon végeztem, később pedig a nyitrai UKF-en pedagógiai minimumot is szereztem. Villanyszerelő-karbantartóként dolgoztam gyártósorokon, később mint gépész, szakképzési mester és műszakvezető. Mielőtt ide kerültem volna, 17 évig dolgoztam egy multinacionális vállalatnál, amelynek a dunaszerdahelyi termelési egységét bezárták. Hasonló méretű vállalatnál szerettem volna továbbra is munkát végezni, majd rátaláltam a METRANS-ra.

Miről szól a munka a hűtőkonténeres szervizben?

Egy hűtőkonténer hőszigetelt falakkal rendelkezik, és a benne lévő egységnek képesnek kell lennie arra, hogy bekapcsolt állapotban, villamos energia felhasználásával -30 és +30°C között tartsa az áru hőmérsékletét. Az egyik dolog bebiztosítani, hogy a terminálon a megrakott és lezárt konténerek úgy működjenek, hogy a hőmérsékletre érzékeny áruk ne romoljanak meg. A munka másik, leggyakoribb része az üres konténerek előkészítése a további működésre. Az egyes konténerek tulajdonosai megkövetelik a felhasználóktól, hogy rendszeresen teszteljék a konténereket, hogy megbizonyosodjanak arról, képesek a további zavartalan működésre. A tesztek a konténer korától függően változnak, és általában sikeresek. A teszt eredményét le kell tölteni a vezérlőegységről, és be kell vinni a számítógépes rendszerünkbe, hogy az ügyfélszolgálat is láthassa, mi történik a konténerrel. Ha azonban a hűtőegység nem indul el, vagy a kijelző hibát mutat, akkor diagnosztizálni kell. Ezután elkészítjük az úgynevezett becslést - egy idő és költségbecslést a javítás terjedelméről. Ezt tudatjuk a tulajdonossal, és ez alapján dönt arról, hogy elfogadja-e a javítást, vagy más tervei vannak a konténerrel. De a legtöbbször ezek jól működő konténerek, amelyeket a hajózási vállalat a következő tervezett szállításhoz szükséges hőmérsékletre kíván beállítani.

Jóváhagyás után a javításokat is elvégzi a hűtőskonténereken?

Természetesen minden javítást el tudunk végezni, a kisebb javításoktól kezdve egészen azokig, amikor a tulajdonos úgy dönt, hogy kicseréli a hűtőegység megrongálódott, főbb alkatrészeit. Ezek már bonyolultabb munkák, ahol a hűtőfolyadékot le kell engedni és megmérni, a sérült alkatrészt ki kell cserélni, a rendszert nitrogénnel nyomás alá kell helyezni, elvégezni a rendszer szivárgásvizsgálatát, majd a rendszert ki kell üríteni és újra kell tölteni a megfelelő hűtőfolyadék előírt mennyiségével.

Hány konténer megy keresztül évente az Ön kezén?

Átlagosan körülbelül három-négy konténer hetente, tehát évente körülbelül 150-200 darab. Ezek közül nagyjából minden ötödik igényel valamilyen beavatkozást. Néha csak egy meglazult csatlakozót kell meghúznom vagy régebbi hibákat törölni a vezérlőből. De a bonyolult javítások egy-két hétig is eltarthatnak, ha több hiba jelentkezik, vagy ha alkatrészre várok. Az alapvető beállításokat és teszteléseket ha kell, több munkatárs is képes végrehajtani, de a szükséges javításokat egyedül végzem. Ez egy nagyon speciális, érdekes és mégis változatos munka.

Találkozott valami szokatlannal a konténer javítása során?

Egy behozott hűtőkonténernél mindig van valami, ami emlékezteti az eddigi utazásáról. A tápkábel tárolódobozában található egy üres cigarettásdoboz Kínából, egy italos doboz Spanyolországból vagy öngyújtó Belgiumból. Már előre találgatok, hogy mi vár legközelebb.

Az Ön szemszögéből hogyan működik a nemzetközi együttműködés a METRANS-ban?

Ebben a munkában az ember mindig tanul. Nemrég tértem vissza egy háromnapos látogatásról a prágai terminálon. Azért megyek oda, hogy segítsek a bonyolultabb javításoknál. A többi terminálon dolgozó kollégákkal megosztjuk egymással a tapasztalatainkat. A budapesti terminál megnyitása óta hetente jártam oda, hogy megjavítsam a sérült hűtőkonténereket. Később két kollégával bővült a csapat Budapesten, akiket fokozatosan képeztem ki és támogattam. Azóta is tartjuk a kapcsolatot, és a javítási folyamat sikeresen működik. Egy évvel ezelőtt felkértek, hogy képezzek ki egy új kollégát-technikust a Gadki lengyelországi terminálon, nem sokkal később ő is letette a vizsgáit. A kassai és a cseh česká třebovái terminál technikusai gyakran hívnak, ha tanácsra van szükségük. Örülök, hogy az évek során egyetlen jogos panasz sem érkezett hozzám, ami azt bizonyítja, hogy a METRANS-nál jól végezzük a munkánkat. Szeretem ezt a munkát, és hiszem, hogy nyugdíjazásomig maradok is itt.

A METRANS számos juttatást kínál munkavállalóinak. Ön melyeket értékeli?

Először is, hogy közel van a munkahelyem, a város másik felén lakom.

A METRANS egy stabil vállalat, különböző juttatásokat, ingyenes étkezést, illetve nyári és téli munkaruhát, cipőt biztosít számunkra.

Ez messze nem mindennapi a kis magánvállalatoknál. Sajnos én is dolgoztam már ilyen helyen, de úgy tűnik, hogy nekik is megvannak a maguk, változó törvényeik.

A METRANS-nál minden a központi szabályok és előírások szerint történik, a szabványokat betartják, és a munkát lelkiismeretesen kell végezni.

Mesélne egy kicsit többet a magánéletéről?

Feleségemmel 31 éve vagyunk együtt, két felnőtt fiunk van. Mindketten műszaki tanulmányok iránt érdeklődnek. Az egyikük gépészmérnöki végzettséggel rendelkezik, és a szakmájában dolgozik. A fiatalabbik a műszaki főiskola utolsó évfolyamát végzi. Érdekli őket ez az iparág, és amennyire csak tudom, bátorítom őket. Szabadidőmben aktívan kertészkedem, próbálom otthon megtermelni a saját gyümölcsöt és zöldséget. Érdekel az alternatív gyógyászat. Több mint 20 évvel ezelőtt kezdtem el érdeklődni a reflexológia (diagnózis és gyógyítás a lábfejből), a fitoterápia (gyógynövénytan) és a mélymasszázs iránt. Egyszerűen örülök, hogy segíthetek magamon és másokon, ez a hobbim. Gyakran a kollégák és ismerősök tréfásan javasolják, hogy nyissak rendelőt. Így tartom magam jó formában, ennek köszönhetően közel 30 éve nem voltam munkaképtelen és hiszem, hogy soha nem is leszek.

