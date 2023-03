Idegen anyahajó küldhet a Földre ufószondákat? Már a Pentagon is erről beszél (VIDEÓ)

A Pentagon tájékoztatása szerint egy idegen anyahajó juthatott a Naprendszerünkbe, ami a jelentések alapján szondákat küld a Földre. A Pentagon All-Domain Anomalia Resolution Office (AARO) igazgatója, Sean Kirkpatrick és a Harvard Egyetem csillagászati tanszékének elnöke, Abraham Loeb által írt jelentésben egy nagy méretű anyahajó lehetséges jelenlétére hívták fel a figyelmet.

A jelentés szerzői szerint egy mesterséges csillagközi objektum potenciálisan olyan szülőhajó lehet, amely sok kis szondát bocsát ki a Földre.

A tavaly létrehozott AARO feladata többek közt az, hogy minden ismeretlen jelenséget, körülményt vagy tárgyat megvizsgáljon és nyomon kövessen.

A Harvard University astronomer and the head of the Pentagon’s UFO office teamed up to release a draft paper saying that interstellar objects detected in space could be signs of extraterrestrial life, but current sky-mapping technology could miss such objects.@GadiNBC reports. pic.twitter.com/64DHPau8IQ