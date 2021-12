Idén is buborékokban karácsonyozhatunk, de a tavalyihoz képest picit másként

A kormány ígéretéhez híven engedélyezte a karácsonyi családlátogatást, ami alapján péntektől (december 17.) legfeljebb hat személyig gyűlhetnek össze a családok.

Tíz nappal szenteste előtt az emberek megtudhatták, milyen intézkedésekre is számítsanak karácsonykor. A Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügyi miniszter által beterjesztett dokumentum szerint péntektől 20 és 5 óra között lesz érvényben a kijárási korlátozás, de ebben az esetben is lesznek bizonyos kivételek.

Az egészségügyi minisztérium szerint a jelenleg érvényben lévő nappali kijárási korlátozás nagyszámú kivételeire való tekintettel szükségesnek tartották átértékelni a jelenlegi helyzetet. A súlyos járványügyi helyzet és az új variáns terjedésének kontextusában viszont elkerülhetetlennek tartották, hogy érvényben maradjanak olyan intézkedések, amelyek csökkentik a mobilitást, korlátozzák az emberi kapcsolatokat, ezek betartását pedig ellenőrizni tudják.

Karácsonykor úgynevezett buborékokban találkozhatnak egymással az emberek, de nem olyan formában, mint tavaly. Akkor ugyanis legfeljebb két háztartás alkothatott egy buborékot, idén viszont a rendelet szerint több család is találkozhat egymással, de a maximális létszám nem haladhatja meg a hat főt. Ezen a létszámon felül csak olyan személyek tartózkodhatnak együtt, akik egy háztartásban élnek. A járványügyi szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy továbbra is kockázatos a más emberekkel való találkozás.

Péntektől szigorúbb intézkedések lépnek életbe az utazásokkal kapcsolatban. A rendelet szerint a távolsági járatokon, így az IC- és gyorsvonatokon, valamint az autóbuszokon is OTP-redszerben utazhatnak az emberek. December 25-től OP-rendszerben megnyithatnak a hotelek, a látogatóknak viszont tesztet kell majd végeztetniük.

Az éttermek viszont továbbra is zárva maradnak. Richard Sulík (SaS) gazdaságügyi miniszter rámutatott, hogy a harmadik hullám visszavonulóban van, csökken az új fertőzöttek száma, illetve enyhén a kórházban kezelteké is. Amennyiben ez a tendencia megmarad, Sulík úgy gondolja, hogy jövő héten az éttermek is enyhítésekre számíthatnak.



(hnonline.sk)