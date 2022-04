Idén egymillió ember vehet részt a mekkai zarándoklaton

Idén egymillió ember vehet részt a hagyományos mekkai zarándoklaton, a haddzson, jóval több, mint a koronavírus-járvány elleni korlátozások miatt a korábbi két évben - jelentette a szaúdi állami média szombaton.

-illusztráció- (Fotó: AP)

A zarándoklaton Szaúd-Arábiából és külföldről vehetnek részt összesen egymillióan, csak 65 év alattiak, és csak olyanok, akik a koronavírus elleni oltás minden szükséges adagját megkapták. A külföldről érkezőknek negatív PCR-teszteredményt is be kell mutatniuk, emellett pedig távolságtartási korlátozások is lesznek.

A mekkai zarándoklat az iszlám öt alappillérének egyike. Minden muszlimnak életében legalább egyszer részt kell vennie a haddzson, amennyiben fizikailag képes rá és megengedheti magának. A járvány előtt évente átlagosan 2,5 millióan vettek részt a zarándoklaton. 2021-ben csak belföldiek mehettek el Mekkába, és csak 60 ezren. A zarándoklatokból Szaúd-Arábiának évente 12 milliárd dollárnyi bevétele származott a járvány előtt.

(MTI)