Idén a koronavírus miatt haltak meg legtöbben Szlovákiában, de más halálokok terén is meglepő változásokat mutattak ki!

2020 első negyedévében (január-március) a legnagyobb számban és arányban a koronavírus-fertőzés után kialakult Covid-19 megbetegedés miatt haltak meg Szlovákiában.

Illusztráció

Összesen 9400-an haltak meg idén március végéig a Covid-19 miatt, ami az összes, mintegy 24 ezer elhunyt 39%-a. Ez azt jelenti, hogy tízből kb. négyen a koronavírus-fertőzés szövődményei miatt haltak meg.

A Szlovák Statisztikai Hivatal adatai szerint a koronavírus-fertőzés egyúttal megelőzte a halálokok között hosszú ideje vezető keringési zavarokat és a daganatos megbetegedéseket is. A tavalyi 4 ezerrel együtt a hivatal összesen 13 400 esetet tart számon, amelyeknél a Covid-19 halálokként jelent meg.

A hivatal közölte, hogy új jelenségnek számít, hogy a Covid-19 az első három idei hónap mindegyikében az élen volt a halálokok között, ugyanis 2020 utolsó hónapjaiban még megelőzték a keringési zavarok okozta megbetegedések.

Zuzana Podmanická, a hivatal lakossági statisztikai főosztályának vezetője beszélt arról is, hogy a koronavírus januárban okozta a legnagyobb számú halálesetet, összesen mintegy 3400-at, az azt követő hónapokban ennél kevesebbet.

A halálokok között a második helyen a keringési zavarok végeztek (33%), majd ezt követték a daganatos (13%), a légzőszervi (6%), továbbá az emésztőrendszeri megbetegedések (3%).

Azok közül, akik a Covid-19 miatt haltak meg, a legnagyobb arányban (tízből csaknem nyolcan) a 65 év felettiek voltak, ezen belül is a 75 felettiek 49%-ot tettek ki, a 65 és 75 év közöttiek pedig 30%-ot. Produktív korban lévők tették ki a koronavírusos elhunytak 21%-át, és összesen négyen voltak 14 év alatti gyerekek.

A Covid-19 legnagyobb mértékben Nyitra megyében befolyásolta a halálozási statisztikákat. Ez a kerület a számbeli és a lakosságarányos halálozási mutatóval is az élen áll országosan.

Összesen mintegy 1600-an vesztették életüket itt a koronavírus miatt az idei első negyedévben, ami 100 ezer lakosra mérve 950-et tesz ki. Nyitra megye ugyanakkor a szív- és érrendszeri megbetegedések okozta elhalálozások terén is vezet, ebből 783 jutott 100 ezer lakosra.

A megyék közül a legkevésbé Zsolna megyére hatott ki a Covid-19, ahol 469 koronavírusos elhunyt jutott 100 ezer lakosra. Ez az arány kevesebb mint fele a nyitra megyeinek. Podmanická kifejtette, hogy a nyolc közül ez volt az egyedüli megye, ahol a Covid-19-et a halálokok között megelőzték a keringési zavarok.

Beszélt arról is, hogy más megbetegedések esetében is megnőtt az elhalálozások száma. Szív- és érrendszeri megbetegedésben például 23%-kal többen haltak meg januárban, mint az előző évek azonos hónapjában - februárban már csak 7%-os volt ez a növekmény, márciusban pedig már 2%-kal alacsonyabb. A légzőszervi megbetegedések kapcsán is több volt a haláleset, januárban és februárban is 20%-kal, míg márciusban az előző évek átlagához képest már csökkent 7%-kal.

Pozitív trend mutatkozott viszont a daganatos megbetegedések okozta haláleseteket illetően. Az idei első három hónapban az elző évek átlagához k épest 10-17%-kal kevesebben haltak meg miattuk - februárban volt a legmagasabb csökkenés.

Jelentős csökkenés mutatkozott a külsérelmi okok, tehát pl. balesetek miatt bekövetkezett halálesetekben is. E tekintetben 13 és 24% közötti volt a visszaesés az átlaghoz képest, márciusban a legmagasabb.

(TASR)