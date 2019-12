Idén már nem piszkálják Kočnert és Ruskót a Markíza-váltókkal

A számos szakértő vallomást tett az ügyben, köztük Geraldo La Porte írásszakértő, aki a védelem költségére utazik Szlovákiába az Egyesült Államokból. Ő, és a másik szakértő, Milan Nouzovský január 8-án tesz vallomást a bíróság előtt.

Kočnert és Ruskót azzal vádolják, hogy Štefan Agh vádlottal közösen négy hamis váltót készítettek, melyeket aztán a fizetési meghagyásokhoz mellékeltek.

Kočner ellen a Kuciak-gyilkosság ügyében is vádat emeltek, továbbá a Gatex-ügyben is vádlottként szerepel hűtlen vagyonkezelés miatt. Ruskót pedig azzal is vádolják, hogy ő rendelte meg Sylvia Klaus-Volzová meggyilkolását.

(TASR)