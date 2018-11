Idén öt bejelentés érkezett a kormányhivatalhoz a kisebbségi nyelvi jogok miatt

A jelentésben, amelyet tárcaközi egyeztetésre bocsátottak, és amelyet a Szlovák Kormányhivatal a kisebbségi kormánybiztosi hivatallal együtt nyújtott be, emellett az is áll, hogy 2017-ben öt bejelentés érkezett természetes személyektől, hét pedig közigazgatási szervektől és jogi személyektől. A jelentésben megemlítik, hogy 2017-ben és 2018-ban is folytatódott annak az ügynek a vizsgálata, amely egy jogi személy 2016-os tömeges bejelentése miatt alakult ki.

A bejelentés szerint egy olyan községben, ahol a nemzeti kisebbségeknek jogukban áll a hivatalos érintkezésben is használni a kisebbségi nyelvet, 117 esetben hiányos volt a felirat egyes elektronikai berendezéseken.

„Ezeken a településeken az életveszéllyel, egészséggel, biztonsággal és tulajdonvédelemmel kapcsolatos feliratoknak államnyelven és kisebbségi nyelven is meg kell jelenniük“

– hívják fel a figyelmet a dokumentum szerzői.

Az anyag arról is tájékoztat, hogy a 2017-2018-as időszakban 110 esetben eltávolították a hiányos feliratokat.

„A kormányhivatal és a kisebbségi kormánybiztosi hivatal ezután is folytatja a bejelentések kivizsgálását“

– áll a jelentésben.

