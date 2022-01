Idén sem lehet okunk panaszra – íme, a 2022-es év legjobban várt filmjei

Miután összegyűjtöttük a 2021-es év legmeghatározóbb filmjeit, ideje sort keríteni arra is, hogy mit láthatunk idén a mozikban. A felhozatalt tekintve nem lehet okunk a panaszra.

Az intézkedések miatt a mozik sajnos nem lehetnek nyitva, de a lassacskán javuló járványügyi helyzetre való tekintettel a filmkedvelőkben csillanhat némi remény, hogy egy kis popcorn társaságában hamarosan visszatérhetnek a filmvászon elé. Addig is, amíg erről egyelőre csak ábrándozhatunk, bemutatjuk azokat a filmeket, amik idén nagyot szólhatnak.

Avatar 2

Ha minden jól megy, több mint tíz év után idén karácsonykor megkapjuk az Avatar második részét. A 2009-es film 3D-s revolúciójának máig nincs párja, és ha hihetünk a pletykáknak, James Cameron ezúttal még magasabbra emeli a technikai megoldások szintjét. Az első részből viszont láthatjuk Sam Worthingtont, Zoe Saldanát és Stephen Langet is.



Fotó: Twitter

Doctor Strange az Őrület Multiverzumában

Doctor Strange Pókember legutóbbi kalandja során alaposan megpiszkálta a multiverzumot, és bár elsőre úgy tűnt, hogy a totális összeomlást sikerült visszaverni, koránt sem múlt el a veszély. Az előzetes szerint hősünknek korábbi szövetségese, Mordo (Chiwetel Ejiofor) mellett saját magával is szembe kell néznie. A főszereplő Benedict Cumberbatch mellett feltűnik még Rachel McAdams, illetve a Skarlát Boszorkányt alakító Elizabeth Olsen is. Ha minden jól megy, a film májusban kerül mozikba.

Jurassic World: Világuralom

A 2018-as Bukott birodalom után megérkezik a széria harmadik darabja, amelyben a cím szerint annak lehetünk tanúi, ahogy az őslények birtokukba vennék azt, ami egykoron az övék volt – a Földet. A dínókalandot ezúttal is Colin Trevorrow jegyzi, aki biztos, ami biztos, rágyúrt a nosztalgiafaktorra is, hiszen az 1993-as Jurassic Park három veteránja, Jeff Goldblum, Sam Neil és Laura Dern is visszatér. A tervek szerint júniusban ülhetünk be rá a moziba.



Fotó: YouTube

Knives Out 2

A Tőrbe ejtve a 2019-es év egyik üde színfoltja volt, hiszen új köntösbe bújtatta a régi klasszikus krimi műfaját. Ezúttal is hasonlóan fordulatos és izgalmas nyomozásra számíthatunk Rian Johnsontól, aki az első részhez hasonlóan ezúttal is színpompás szereplőgárdát hozott össze: a Daniel Craig, Kate Hudson, Jessica Henwick, Kathryn Hahn, Edward Norton, Dave Bautista, Janelle Monáe, Ethan Hawke és Leslie Odom Jr. névsor garantálja a sikert.



Fotó: YouTube

Thor: Szerelem és mennydörgés

Az első két Thor-film sötétebb hangulatot ütött meg, a Ragnarökre viszont Taika Waititi vette át a gyeplőt, aki sokkal színesebbé és viccesebbé tette a franchise-t. Az eredmény rendkívül megosztotta a közönséget, akiknek viszont bejött, azoknak van egy jó hírünk: ezúttal is az ausztrál mester ül a rendezői székben. A főszereplő Chris Hemsworth mellett felbukkan még Natalie Partman, a galaxis őrziőinek a brigádja, valamint Chrisian Bale is.

Legendás állatok és megfigyelésük - Dumbledore titkai

A Harry Potter spin-off kapcsán nem sok jót hallhattunk mostanában, kezdve a második rész gyenge kritikáitól, Johnny Depp botrányos elbocsátásán át J.K Rowling megbotránkoztató kijelentéséig. És, hogy midez ne legyen elég, a koronavírus-járvány miatt a forgatást többször le is kellett állítani. A franchise-t jól ismerő David Yates kezében viszont jó helyen van a karmesteri pálca, és ha Eddie Redmayne, Jude Law és az újrakasztingolt Mads Mikkelsen a legjobbját hozza, akkor minden bizonnyal nem lesz okunk panaszra.

Fekete Párduc 2

Talán nem is gondolnánk, de számos filmes oldalon a Fekete Párduc második része az év egyik legjobban várt filmje. Minden bizonnyal az emberek zöme arra kíváncsi, hogy a stúdió hogyan oldja meg az időközbne elhunyt Chadwick Boseman hiányát – bízzunk benne, hogy méltó módon tisztelegnek majd emléke előtt. A cselekményről egyelőre semmit sem tudni, a premiert 2022 novemberére tervezik, bár Letitia Wright balesete miatt kissé csúszott a forgatás.



Fotó: YouTube

Mission: Impossible 7

Tom Cruise-t nem érdekli, hogy idén már 60 éves lesz, hetedjére is belevág egy lehetetlennek tűnő küldetésbe. A filmet ezúttal is az ötödik és hatodik részt jegyző Christopher McQuarrie rendezi, és bár a történet egyelőre tabu, azt már tudhatjuk, hogy újra láthatjuk majd a vásznon Ving Rhamest, Simon Pegget és Rebecca Fergusont, de Vanessa Kirby és Herny Czerny is tiszteletét teszi.



Kép a Mission: Impossible 6 című filmből

The Batman

Mire épp kezdhettük volna megkedvelni Ben Afflecket Batmankét, összeomlott a DC univerzuma, a stúdió pedig inkább az egyéni filmekre helyezi a hangsúlyt a továbbiakban. Bár egy ideig még szó volt Affleck visszatéréséről, végül semmi sem lett belőle, így ezúttal Robert Pattinson öltheti magára a denevérgúnyát – az előzetes láttán pedig kijelenthetjük, hogy nem is áll neki rosszul. Matt Reeves filmje ezúttal noiros hangulatban közelíti meg a zsánert, amely a főszereplő nyomozói énjét helyezi majd előtérbe. Pattinsonon kívül olyan remek színészek bukkanak még fel benne, mint Andy Serkis, Colin Farrell, Zoe Kravith, Jeffrey Wright és Paul Dano. A The Batmanre nem kell sokat várnunk, ugyanis már februárban mozikba kerül.

Aquaman 2

Listánkat szintén egy DC-s filmmel zárjuk, ez pedig nem más, mint az Aquaman második része. Az első epizód bizony jól fialt a pénztáraknál, így nem meglepő, hogy máris érkezik a folytatás. James Wan azt ígéri, legalább annyira szórakozhatunk majd, mint az első felvonáson, az atlantiszi világ további felfedése pedig ezúttal is lenyűgöző látványvilággal kecsegtet. Jason Momoa mellett viszont láthatjuk majd Amber Heardot, Patrick Wilsont, Yahya Abdul-Mateen II-t és Dolph Lundgrent.



Fotó: Warner Bros.

Nem fért fel a listánkra, de nem érdemes lemaradni Shazam nemeziséről, Black Adamről, akit mindenki kedvenc Sziklája, Dwayne Johnsson formál meg; Jared Leto Morbius személyében a Sony égisze alatt a Marvel képregények újabb karakterét hozza el nekünk; Tom Cruise pedig időt szakít rá, hogy a lehetetlen küldetések mellett vadászpilótaként is szórakoztassa a népet a Top Gun Maverickben. Animációs filmek terén a Pókember: Irány a Pókverzum folytatása, a Sonic, a sündisznó 2 és a Lightyear szólhat még nagyot.



(tt)