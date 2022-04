Idén sem maradhat el a húsvéti halvásár Dunaszerdahelyen

A hagyomány szerint húsvét előtt - a negyvennapos böjt ideje alatt - tilos húsból készült ételt enni. Böjt idején viszont lehet halat fogyasztani, ráadásul bűntudat nélkül tehetjük meg azt!

A katolikusok kötelesek tartózkodni a húsevéstől hamvazószerdán és a nagyböjti péntekeken (beleértve nagypénteket is), amely alól csupán a sós- és édesvízi halak, és más vízi állatok (kagylók, csigák, rákok stb.) képeznek kivételt. A halnak számos pozitív élettani hatása ismert, ráadásul könnyen emészthető, és elkészítési ideje is sokkal rövidebb, mint az egyéb húsoké. Kiváló választás előételnek, főételnek és vendégváró fogásnak is.

Szerezze be nálunk az élő halat!

A húsvéti ünnepek előtt 2022. április 13. és 14. között Dunaszerdahelyen (Sikabonyban), a Družstevná 1793/13 szám alatt várjuk kedves vásárlóinkat. A megvásárolt halat megvárásra meg is tisztítjuk ön helyett!

További információk az alábbi telefonszámon kaphatóak: + 421 911 292 656

(PR-cikk)