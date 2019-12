IDŐJÁRÁS: 5-6 fokkal is melegebb lehet, miközben a fél országban havazni fog

ÉJSZAKA:

Többnyire alacsony szintű rétegfelhőzet borítja az eget, ami a sötétben csak annyit jelent, hogy borús lesz az idő, legfeljebb a keleti és északi országrészben várható a felhőzet felszakadozása. Enyhe hószállingózás, ködszitálás előfordulhat, ami miatt csúszóssá válhatnak az utak. A hőmérők gyakorlatilag mindenhol nulla fok alá csökkennek majd, -1 és -6 fok közti minimumokkal kell számolni, északon azonban ennél 5 fokkal is hidegebb lehet. Mindehhez viszont enyhe déli szél társul.

SZOMBAT:

Marad a borult idő, elszórtan átmenetileg felszakadozó felhőzettel. Észak felől egyre több helyen várható csapadék, többnyire hó és havas eső formájában, az előrejelzés szerint nyugaton azonban inkább esőre számíthatunk. Ezzel együtt viszont emelkedik a hőmérséklet is, a havas helyeken -3 és +2 fok várható, míg nyugaton, délnyugaton 2-7 fok lesz. A légmozgás is egy cseppet felerősödik, de csak 25 km/órás erősségig fokozódik, ám a hegyekben szélviharok is kialakulhatnak.

(SHMU)