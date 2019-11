IDŐJÁRÁS: Alaposan elázhatunk holnap!

ÉJSZAKA:

Az ország különböző pontjain különböző mértékben lesz felhős az idő, keleten leginkább, ott csapadék is előfordulhat. Egyébként 8 és 3 fokig esik vissza a hőmérséklet, a légmozgás pedig déli marad, 25 km/óráig terjedő erősséggel.

KEDD:

Reggeltől dél felől fokozatosan egyre több helyen beborul és elered az eső, helyenként kiadósabb mennyiségű csapadékra is számíthatunk. Továbbra is szokatlanul enyhe idő lesz, 10 és 15 fok közti csúcshőmérséklettel, de ez mit sem számít majd az esőben. Az ország nagy részén megmarad a mérsékelt déli szél, a hegyekben viszont ez továbbra is viharossá fokozódhat.

(SHMU)