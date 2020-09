IDŐJÁRÁS: Ami hétfőn vár ránk, abban nem lesz köszönet

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése vasárnap éjszakára és hétfőre.

Forrás: SHMU

ÉJSZAKA:

Az éjszaka első felében még felhőtlen vagy enyhén felhős idő lesz, később azonban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, majd hajnalban egyre több helyen esélyes, hogy elered az eső. A hőmérséklet 10 és 5 fok közé esik vissza, az északi régiókban még ennél is hidegebb lesz. Felerősödik a szél is, melynke lökési ereje helyenként az 55 km/órát is elérheti.

HÉTFŐ:

Borult idő lesz, sok helyen esővel, a nyugati országrészben kjiadósabb mennyiségű csapadékkal. A hőmérséklet 12 és 17 fok közé emelkedik, és délnyugaton ugyan 20 fok is lehet, de megmarad a szeles idő is, a keleti szél lökési ereje továbbra is elérheti az 55 km/órát.

