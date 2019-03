IDŐJÁRÁS: Csak nem bír elállni az a piszok szél

Éjszaka helyenként, elsősorban északon még előfordulhat csapaték, arrafelé leginkább havazás, hószállingózás. A hőmérséklet +2 és -3 fok közé esik vissza, bizonyos szélvédett helyeken viszont -5 fok is lehet.

Átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett kedden napközben változóan felhős időre számíthatunk, az ország déli részén is előfordulhatnak záporok. A hőmérséklet ismét emelkedik, délen, délnyugaton 11 fok is lehet, északabbra legfeljebb 5 fok. Rontani fogja hőérzetünket ugyanakkor a kellemetlenül erős északi, északnyugati légmozgás. A mérsékelt szél mellett 45 km/órás széllökésekkel is számolhatunk.

(SHMU)