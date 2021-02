IDŐJÁRÁS: Csütörtökön letépi az állad a szél és a nappali mínuszok!

A hőmérsékletet mínuszban, az állad pedig a földön keresd!

Forrás: SHMU

ÉJSZAKA:

Szerdáról csütörtökre virradó éjszaka észak felől hideg levegő áramlik térségünkbe, emiatt lezuhan a hőmérséklet. Borult időnk lesz, sok helyen havazással, délen és délkeleten viszont inkább egyelőre esővel. A hőmérsékleti értékek délen és délkeleten -1 és -7 közé akár -12 fokig is süllyedhetnek. Nyugaton fokozatosan megszűnik a csapadék, viszont feltámad a szél, nem is kicsit. Az északi, északnyugati szél ereje elérheti az 55 km/órát, lökési ereje pedig a 60-90 km/órát is, ami nem kis változás az elmúlt napokhoz képest.

CSÜTÖRTÖK.

Az ország nagy részén borult idő lesz és havazni fog, délnyugaton azonban lokálisan felszakadozhat a felhőzet Több helyen hóátfúvások, hótorlaszok keletkezhetnek. Csütörtökön nappal lényegében nem emelkedik a hőmérséklet az előző éjszakához képest, ami azt jelenti, hogy szerdához viszonyítva mintegy 7-8 fokkal lesz hidegebb. ha szerdán 3-4 fok volt pluszban, csütörtökön ugyanennyi lesz mínuszban. Az ország déli felében -1 és -7 fok között, az északi felében pedig -7 és -13 fok között. Sok helyen továbbra is viharos lesz a szél, leginkább délnyugaton, ahol továbbra is 60-90 km/órás széllökésekkel számolhatunk.

(SHMU)