IDŐJÁRÁS: December vége van és 10 fok is lehet Délnyugat-Szlovákiában, ez igen!

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése hétfő éjszakára és keddre.

Forrás: SHMU

ÉJSZAKA:

Az éjszaka folyamán még borult időre van kilátás, helyenként esővel, vagy havas esővel, a magasabban fekvő helyeken pedig hózáporokkal. Fagyni ugyanakkor nem nagyon fog, 5 és 0 ok közi mimimumokkal számolhatunk, a zempléni régióban még ennél enyhébb idő is lehet. Felerősödik viszont a déli, délkeleti légmozgás, és a 10-30 km/órás szél mellett akár 50-70 km/órás széllökések is társulhatnak az ország nyugati részén és Zsolna megyében.

KEDD:

Túlnyomórészt erősen felhős lesz az idő, helyenként azonban csökkenhet a felhőzet. Eső, havas eső és hó is előfordulhat, ám csupán elszórtan, miközben a hőmérséklet 2 és 7 fok közé emelkedik, Délnyugat-Szlovákiában pedig akár 10 fok is lehet. Mindemellett marad az erősödő déli és délnyugati szél, akár 60 km/órás széllökésekkel.

(SHMU)