IDŐJÁRÁS: Éjjel még egy alaposat odapörkölnek a fagyok, aztán enyhülés érkezik

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése vasárnap éjszakára és hétfőre.

Forrás: SHMU

ÉJSZAKA:

Túlnyomórészt felhőtlen, enyhén felhős időnk lesz vasárnap éjjel, északon és északkeleten fordulhat még elő ború és enyhe havazás. Hideg lesz az éjszaka folyamán, az ország déli részein is -7 és -14 fok közé esik a hőmérséklet, északabbra pedig -14 és -21 fok közti minimumokkal is lehet számolni. Az északi-északnyugati szél csupán keleten lesz erősebb, itt 45 km/órás széllökésekkel is lehet számolni.

HÉTFŐ:

A hét első napján többnyire napos időnk lesz, kivételt képez továbbra is az északi és az északkeleti országrész. Estére ugyanakkor nyugat felől már majd beborul. A hőmérőnk több nap után először kúszik majd fagypont fölé, legalábbis a délebbre fekvő helyeken, ahol 3 fok is lehet. Máshol megmarad a -3, -4 fok körüli fagy. Emellett számolhatunk 10-25 km/órás, tehát mérsékelt erejű északi, északkeleti légmozgással.

