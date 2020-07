IDŐJÁRÁS: Elő a fürdőrucival, előttünk a nyár legmelegebb napja!

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése hétfő éjszakára és keddre.

Forrás: SHMU

ÉJSZAKA:

Éjszaka többnyire felhőtlen, legfeljebb enyhén felhős lesz az égbolt, a hőmérséklet viszont most még visszaesik 20 fok alá, 14 és 19 fok közti csúcsértékek várhatók országszerte. A légmozgás alig vagy egyáltalán nem lesz érezhető.

KEDD:

A reggeli óráktól meleg, napos időnk lesz, és aki ezt a hetet választotta a nyaralására, vélhetően örülhet, mert a hét további része is - némi kilengéssel ugyan, de nyári idővel kecsegtet. A keddi nap folyamán olyannyira meleg lesz, hogy képletesen akár még a bőr is lesülhet a képünkről. A délnyugati országrészbe 34-36 fokot jeleznek előre, de az ország többi részén is 30-32 fok körül várható a csúcshőmérséklet, ehhez pedig csupán enyhe szél párosul.

