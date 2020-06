IDŐJÁRÁS: Erősödik a felmelegedés, de van itt egy kis bibi

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése hétfő éjszakára és keddre.

Forrás: SHMU

ÉJSZAKA:

Eleinte felhős égboltra számíthatunk, az éjszaka második felében azonban nyugat felől felszakadozik majd a felhőzet. Északon és keleten viszont továbbra is számítani lehet csapadékra. Hajnalban elszórtan köd képződhet. A hőmérséklet 19 és 14 fok közé esik vissza, az északi szél viszont nem enyhül, a széllökések ereje elérheti az 55 km/órát.

KEDD:

Többnyire kevés felhővel számolhatunk, északon és keleten lehet az égbolt erősebben felhős. A hőmérséklet 22 és 27 fok közé emelkedik, ami viszont továbbra is rontha majd a kedvünket, az a szél. A hőérzetünket is rontó északi légmozgás nem csitul (15-40 km/ó), lökési ereje helyenként a 60 km/órát is eléri majd.

