IDŐJÁRÁS: Erőtlen marad a tél kedden is

ÉJSZAKA:

Többnyire borult, ködös marad az idő hétfőn éjszaka, az alacsonyabban fekvő helyeken azonban több helyen is felszakadozhat a felhőzet. A hőmérséklet javarészt 0 és -5 fok közé esik vissza, északabbra -7 fok is lehet. Mindemellett enyhe, mérsékelt, legfeljebb 20 km/órás légmozgásra számíthatunk.

KEDD:

Kedden is marad a borongós idő, a hegyekben, illetve elszórtan az alacsonyabban fekvő helyeken is felszakadozó felhőzettel. Elszórtan számítani lehet ködszitálásra, szállingózó hóra, nagyobb mennyiségű csapadék azonban nem várható. A hőmérséklet országszerte -2 és +3 fok között alakul, a naposabb helyeken pedig 5 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála. Mindehhez enyhe, mérsékelt délkeleti szél társul.

(SHMU)