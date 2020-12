IDŐJÁRÁS: Ez az ocsmány idő is a segítségünkre siet, hogy betarthassuk a kijárási korlátozást

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése hétfő éjszakára és keddre.

Forrás: SHMU

ÉJSZAKA:

Olyan időre számíthatunk a napokban, hogy az orrunkat sem lesz kedvünk kidugni az ablakrésen. Amint azt már hétfőn is tapasztalhatjuk, kint vacak, ködös, nyirkos az idő, valami állandóan szitál, és ez így is marad. A meteorológusok szerint ráadásul az éjszakai csapadék rá is fagyhat az úttestre és a járdákra, miután az éjszakai minimumok +3 és -2 fok közé várhatók. A déli-délkeleti légmozgás egyébként enyhe, mérsékelt (legfeljebb 20 km/órás erősségű) marad.

KEDD:

Kedden sem lesz ám jobb, sőt, az éjszakai szitálást záporok is felválthatják. A magasabban fekvő helyeken, néhol pedig lokális jelleggel az alacsonyabban fekvők esetében is kisebb-nagyobb hózáporok, havas eső várható. Fagyni legalább nappal nem fog, 0 és 5 fok közti csúcshőmérséklettel számolhatunk, délnyugatra azonban 7 fokot is jeleznek. Viharos szél ugyanakkor továbbra is csak a hegyekben fordulhat elő, máshol legfeljebb 25 km/órás légmozgásra számíthatunk.

