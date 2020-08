IDŐJÁRÁS: Felhős, borult idő, helyenként attraktív extrákkal!

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése hétfő éjszakára és keddre.

Forrás: SHMU

ÉJSZAKA:

Felhős, borult időt jeleznek előre a meteorológusok, több helyen záporokkal, zivatarokkal, helyenként intenzív mennyiségű csapadékkal. A hőmérséklet 18 és 13 fok közé esik vissza, eközben pedig jórészt szélcsend lesz, csupán a viharok esetén fokozódhat a légmozgás.

KEDD:

Marad a felhős, borult idő, csupán elszórtan számíthatunk a felhőzet felszakadozására és napsütésre. Továbbra is sok helyen lehet majd számítani esőre, helyenként erősebb viharokra is, emellett azonban fülledt idő várható. A hőmérséklet nem szökik az egekbe, 20 és 25 fok közti maximumok várhatók, délnyugaton 27 fok. Marad az enyhe, mérsékelt légmozgás, továbbra is csak viharok esetén erősödhet fel a szél.

Pillanatnyilag így néz ki a hőmérsékleti, felhősödési és csapadék-előrejelzés Dunaszerdahelyen és környékén:

