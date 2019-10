IDŐJÁRÁS: A fogcsikorgató éjszaka után egyre prímább napok jönnek!

ÉJSZAKA:

Túlnyomórészt felhőtlen lesz az égbolt, az alacsonyabban fekvő helyeken köd képződhet, vagy rétegfelhőzet boríthatja az eget. A hőmérséklet lezuhan, fagypont körüli értékek várhatók, +1 és -4 fok közti minimumokkal.

KEDD:

Ködösen indulhat a reggel, később azonban a kisüt a nap, és mintegy 8-13 fokig emelkedik a hőmérséklet, Dél-Szlovákiában azonban ennél néhány fokkal még enyhébb lehet az idő. A délutáni órákban ugyanakkor nyugat felől fokozatosan megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan, de eleredhet az eső is. Ezzel egyidejűleg felerősödik a déli szél is, melynek lökései elérhetik az 50 km/órás erősséget is.

(SHMU)