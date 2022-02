IDŐJÁRÁS: Gomolyfelhők zavarhatják meg a napsütést, a csípős szél is bezavarhat

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szombat éjjelre és vasárnapra.

Fotó: shmu.sk

ÉJSZAKA: Túlnyomóan derűs lesz ég, északon helyenként felhők gyülekezhetnek, s havazásra is lehet számítani. Hajnalban köd és alacsony felhőzet is kialakulhat. A hőmérők éjjel 0 és-5, a vögyekben helyenként akár -6 és -11 fok körüli hőmérsékletet is mutathatnak. Északi-északkeleti szél lesz a jellemző (20 km/óra), aminek erőssége helyenként elérheti a 13 m/s-ot is. Közép-Szlovákiában gyenge lesz a légmozgás.

VASÁRNAP: Időnként gomolyfelhők zavarhatják meg a napsütést. Északon helyenként beborulhat az ég, sőt hó is eshet. A legamagasabb nappali hőmérséklet 6 és 11, Zsolna megyében 4 fok körül alakul. A hegyekben, 1500 méteres magasságban -6 fok várható. Marad az északkeleti szél (50 km/óra). Közép-Szlovákiában továbbra is gyenge szél fog fújni.

shmu.sk/para