IDŐJÁRÁS: Hajnalban szinte mindenhol havazni fog

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerda éjszakára és csütörtökre.

Forrás: SHMU

ÉJSZAKA:

Túlnyomórészt erősen felhős, borult időnk lesz, sok helyen havazással. A Zsolnai és Trencséni kerületekben tartósabb havazásra is számítani lehet, elszórtan hótorlaszok képződhetnek. A hőmérséklet -1 és -6 fok közé esik vissza, a völgyekben -8 fok is lehet. Többnyire enyhe, de nyugaton egy picit erősebb, helyenként 50 km/órás széllökésekkel járó légmozgásra is számíthatunk hajnalban.

CSÜTÖRTÖK:

Eleinte még felhős idő várható, helyenként kisebb hózáporokkal, később viszont az ország déli részén néhol felszakadozhat a felhőzet. A hőmérséklet többnyire fagyont alatt marad, -5 és 0 fok közti maximumokkal, délnyugaton azonban +2 fokig is felkúszhat a hőmérőnk higanyszála. Mindehhez fokozatosan északnyugati-északi szél társul, akár 50 km/órás lökési erővel.

