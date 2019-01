IDŐJÁRÁS: Havazás, szél és havas eső is lehet szombaton

ÉJSZAKA:

Borús, csapadékos éjszaka áll előttünk. Az ország nagy részén – a délnyugati régiókban is – havazás várható, többfelé az utak is csúszhatnak. Az éjszakai minimumok -1 és -6 Celsius-fok között alakulnak. Gyenge lesz a nyugati szél, legfeljebb 25 km/órás széllökésekkel.

SZOMBAT:

Borúsan indul a szombat is. A reggeli órákban többfelé várható havazás az ország déli és nyugati járásaiban is, majd délután havas eső válthatja fel. A nappali csúcsértékek -4 és +1 Celsius-fok között alakulnak. A délutáni órákban megerősödik az északnyugati szél, ereje helyenként elérheti akár az 55 km/órát is.



shmu/para