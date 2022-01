IDŐJÁRÁS: Havazással indulhat az új hét

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése vasárnap éjszakára és hétfőre.

Forrás: SHMÚ

ÉJSZAKA:

Borús lesz az égbolt, elsősorban az ország nyugati felén van kilátás enyhébb havazásra. Az éjszakai minimumok -1 és -7 Celsius-fok között alakulnak. Szélcsend várható.

HÉTFŐ:

Nyugaton továbbra is marad a felhős égbolt, a reggeli órákban köddel is számolni kell. A délelőtti órákban továbbra is előfordulhat enyhe havazás. A nappali csúcsértékek 0 és +5 Celsius-fok között alakulnak. Mérsékelt lesz a szél, elsősorban az ország keleti felében lehet viharosabb.



(SHMÚ)