IDŐJÁRÁS: Javul a helyzet péntekre, de még nem lesz az igazi

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése csütörtök éjszakára és péntekre.

Forrás: SHMÚ

ÉJSZAKA:

Felhős lesz az égbolt, többfelé számíthatunk esőre, zivatarokra. Az ország nyugati felében továbbra is kiadós csapadékra van kilátás, a Tátrában akár havazhat is. Az éjszakai hőmérsékleti minimumok 12 és 7 Celsius-fok között alakulnak. Felerősödik a nyugati szél, a nyugati régiókban akár 60 km/órás széllökések is lehetnek.

PÉNTEK:

Borús idővel indul a péntek is, továbbra is többfelé lehet eső, záporok, zivatarok, kiadósabb csapadékra azonban már nem kell számítanunk az ország délnyugati részén. A nappali csúcsértékek 12 és 17 Celsius-fok között alakulnak. Továbbra is élénk marad a légmozgás, akár 55 km/órás széllökések is lehetnek.



(shmú/para)