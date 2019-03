IDŐJÁRÁS: Kellemetlen meglepetés jön szombaton

ÉJSZAKA:

Borús lesz az égbolt, többfelé várható eső. Az éjszakai minimumok 7 és 2 Celsius-fok között alakulnak. Mérsékelt szél várható.

SZOMBAT:

Felhős idővel indul a szombat is, a nap folyamán nagy valószínűséggel számíthatunk esőre az ország délnyugati részén is. A nappali csúcsértékek 7 és 12 fok között alakulnak. Megerősödik az északnyugati szél, erőssége helyenként elérheti a 60-80 km/órát is.



(shmu/para)