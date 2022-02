IDŐJÁRÁS: Kicsit felhős, kicsit szeles lesz az idő, de nem fogunk annyira fázni

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése kedd éjjelre és szerdára.

Fotó: shmu.sk

ÉJSZAKA: Felhős lesz az égbolt, sok helyen lehet számítani esőre vagy havas esőre. Lesznek területek az országban, ahol akár havazhat is. Éjjel 4 és -1 fokra hűlhet le a levegő, a völgyekben ennél jóval hidegebb lehet. Gyenge lesz a légmozgás.

SZERDA: A felhőtakaró csak néhány helyen szakadozhat fel. Elvétve, délelőtt keleten csapadékos lesz az idő. Reggel ónos eső is eshet. Napközben 4 és 9, Nyugat-Szlovákia déli részén és Közép-Szlovákia déli részén akár 11 fokot is mutathatnak a hőmérők. A hegyekben, 1500 méteres magasságban -1 fok várható. Gyenge déli-délnyugati szél fog fújni (10-30 km/óra), aminek erőssége 50 km/órára erősödhet fel. Besztercebánya megyében gyenge légmozgás lesz a jellemző. Délután a magasabban fekvő területeken szélvihar is lehet.

