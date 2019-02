IDŐJÁRÁS: Komoly változás jön a hétvégére!

ÉJSZAKA:

Felhős lesz az égbolt, elszórtan köd is lehet. Többfelé várható kisebb esőzés, szitálás, havazás csak a magasabban fekvő területeken. Az éjszakai minimumok 4 és -1 Celsius-fok között alakulnak. Megélénkül a déli szél, erőssége helyenként akár a 65 km/órát is elérheti.

SZOMBAT:

Ha rövid időre is, de szombaton beköszönt a tavasz – legalábbis ami a hőmérsékletet illeti. Az idő borús lesz, és többfelé kisebb esőzésre is számíthatunk, a nappali csúcshőmérséklet azonban a Csallóközben elérheti akár a 15 Celsius-fokot is. Az enyhe idő mellé erős szél párosul: a széllökések ereje elérheti napközben a 60 km/órát. A légmozgás várhatóan a délutáni órákban már csillapodik.



shmu/para