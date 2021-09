IDŐJÁRÁS: Lehűlés várható, az ország egyes részein esernyőre is szükség lehet

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése csütörtök éjszakára és péntekre.

Fotó: shmu.sk

ÉJSZAKA: Többynire borús lesz az ég, nyugat felől fokozatosan lehet számítani esőre, elvétve zivazarokra is. Az ország egyes részein kiadós csapadék is eshet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 13, a völgyekben 11 fok körül alakul. Gyenge légmozgás vagy szélcsend lesz a jellemző, hajnalban délnyugaton felkerekedik az északnyugati szél, aminek erőssége helyenként elérheti a 45 km/órát. Zivatarok során a szél felerősödhet.

PÉNTEK: Marad a borús idő, sok helyen nem marad el a csapadék sem, az ország keleti részén elvétve zivatarok is lehetnek. Délután az ország nyugati felén abbamarad az eső, és csökken a felhőzet. Kisebb lehűlés várható 18 és 23, Zsolna megyében 13 és 18 fok körüli hőmérséklettel. A hegyekben, 1500 méteres magasságban 7 fokot is mérhetnek. Gyenge, nyugaton és később az ország többi részén is északnyugati- északi szél fog fújni, ami akár 55 km/óra erősségű is lehet.

shmu.sk/para