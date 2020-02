IDŐJÁRÁS: Még egyet rúg belénk a szeszélyes február!

ÉJSZAKA:

Borult idő várható, esővel, záporokkal, zivatarokkal, a hóhatár 1200 méterről 800 méterig süllyed, ilyen magasban tehát már hóra válthat a csapadék. Keleten ugyanakkor az éjszaka első felében még csak mérsékelten lesz felhős az égbolt. A hőmérséklet 4 és -1 fok közé esik vissza, délnyugaton azonban hat foknál nem lesz hidegebb. Marad emellett a kellemetlen szél is, akár 45 km/órás széllökésekkel.

KEDD:

Továbbra is borult marad az idő, a nap első felében még sok eső várható, több helyen kiadósabb mennyiségben. Nyugaton a nap második felében, de legalábbis estére eláll az eső és helyenként még fel is szakadozik a felhőzet. Többnyire 0 és 5 fok közti csúcshőmérséklet várható, nyugaton azonban 7 fok lesz. A légmozgás északira, északnyugatira fordul, és 20-45 km/órás erőssége mellett 70 km-s széllökéseket is hozhat.

A rákövetkező napokban aztán megint jócskán megzuhan a hőmérséklet...

(SHMU)