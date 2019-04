IDŐJÁRÁS: Még erősebb fokozatra kapcsol a szél

ÉJSZAKA:

Változóan felhős lesz az égbolt, elszórtan kisebb esőzés is kialakulhat, számottevő csapadék azonban nem várható. Az éjszakai minimumok 10 és 5 Celsius-fok között alakulnak. Továbbra is erős marad a déli, délkeleti szél: az ország délnyugati részén akár 30-55 km/órás széllökések is lehetnek.

CSÜTÖRTÖK:

Továbbra is változóan felhős időnk lesz, kiadós esőzés azonban nem várható. A nappali csúcsértékek 15-20 Celsius-fok között alakulnak, de továbbra is viharos szélre számíthatunk az ország délnyugati részén, ahol a széllökések ereje elérheti akár az 55-70 km/órát is.



shmu/para