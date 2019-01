IDŐJÁRÁS: Még vacoghatunk egyet a felmelegedés előtt

ÉJSZAKA:

Felhős lesz az égbolt, elszórtan köd is kialakulhat. Csupán elszórtan várható némi havazás, kiadós csapadék azonban nem valószínű. Az éjszakai minimumok -1 és -7 Celsius-fok között alakulnak. Szélcsend, illetve gyenge légmozgás várható.

CSÜTÖRTÖK:

Borúsan indul a csütörtök is, csapadék továbbra is csak elszórtan valószínű, az ország délnyugati részén nem kell számítanunk kiadós csapadékra. A nappali csúcsértékek 1 és 5 Celsius-fok között alakulnak. Továbbra is marad a gyenge szél.

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint pénteken melegfront éri el térségünket, ami jelentős enyhülést hoz majd: pénteken és szombaton a nappali csúcsértékek elérhetik a 10-12 Celsius-fokot, az enyhe időhöz azonban erős szél és eső párosulhat.



shmu/para