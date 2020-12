IDŐJÁRÁS: Megérkezhet az első hó a Csallóközbe, de az is lehet, hogy csupán ónos eső jut nekünk!

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerda éjszakára és csütörtökre.

Forrás: SHMU

ÉJSZAKA:

Felhős, borult éjszaka lesz, csupán keleten számíthatunk kevesebb felhőre. Délnyugaton megérkezhet az első havazás, de csak enyhébb hózáporok formájában, és az is lehet, hogy végül csak ónos eső lesz. Mindenesetre az utak vélhetően csúszni fognak. Éjszaka fagypont alatt marad a hőmérséklet lényegében mindenhol. délebbre -1 és -7 fok között, északabbra -8 és -14 fok közti minimumokkal kell számolni.

CSÜTÖRTÖK:

Marad a felhős, borult idő, keleten kevesebb felhővel. Csapadékos időre van kilátás egész nap, sok helyen lesz eső, de több helyen elkézelhető havas eső vagy hó is. Ónos esőre is számíthatunk, tehát továbbra is óvatosan közlekedjünk! A hőmérséklet legfeljebb 5 fok lesz, helyenként pedig felerősödhet a keleti, délkeleti szél.

