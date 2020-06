IDŐJÁRÁS: Megjön a nyári meleg, de a jégeső is!

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerda éjszakára és csütörtökre.

Forrás: SHMU

ÉJSZAKA:

Az éjszaka folyamán túlnyomórészt enyhén felhős égboltunk lesz, elszórtan számíthatunk csak átmeneti borúra és csapadékra.A hőmérséklet 11 és 6 fok közé esik vissza, a légmozgás azonban nem lesz erős.

CSÜTÖRTÖK:

Csütörtökön mérsékelten, több helyen erősen felhős idő lesz, fokozatosan pedig egyre több helyen elered majd az eső, elszórtan lokális viharok is kialakulhatnak, akár jégesővel. Ezzel együtt viszont meleg is lesz, hiszen míg a hőmérséklet az ország túlnyomó részét 19 és 24 fok közt alakul, addig délnyugaton és délen akár a 28 fokot is elérheti.

