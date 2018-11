IDŐJÁRÁS: Napközben is csak fagypont körül

ÉJSZAKA:

Derült lesz az égbolt, csapadék nem várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és -11 Celsius-fok között alakul. Szélcsend várható.

CSÜTÖRTÖK:

Derűsen napsütéssel indul a csütörtök, viszont fagyos lesz az idő nappal is. A kora esti órákban némi havazásra is számítani lehet, elsősorban az ország déli és nyugati részén. A nappali csúcsértékek -3 és +2 Celsius-fok között alakulnak. Megélénkül a keleti, délkeleti szél, az ország nyugati felében akár a 30-45 km/órát is elérheti az erőssége.



