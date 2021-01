IDŐJÁRÁS: Néhány járásban akár 25 centi hó is hullhat hétfőn

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése vasárnap éjszakára és hétfőre.

Forrás: SHMÚ

ÉJSZAKA:

Túlnyomóan felhős less az égbolt, többfelé lehet számítani havazásra, elsősorban az ország keleti részén. Nyugaton csupán elszórtan várható csapadék. Az éjszakai minimumok 0 és -5 Celsius-fok között alakulnak, de az ország délnyugati részén +2 fok is lehet. Megerősödik az északi, északnyugati szél, a hajnali órákban akár 35-50 km/órás széllökések is lehetnek.

HÉTFŐ:

Borúsan indul az új hét, többfelé számíthatunk havazásra, az ország keleti felében nagyobb eséllyel. Az előrejelzés szerint itt akár 25 centiméternyi hó is hullhat. Délnyugaton csak elszórtan számíthatunk csapadékra. A nappali csúcsértékek -2 és +5 Celsius-fok között alakulnak. Napközben megerősödik az északi, északnyugati szél.



shmú/para